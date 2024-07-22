ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، تفاصيل جنازة الموسيقار حمادة أبو اليزيد، الذي رحل عن عالمنا مساء أمس الأحد، بعد رحلة صراع مع المرض.

تفاصيل جنازة الموسيقار حمادة أبو اليزيد..موعد الجنازة والعزاء

وكتب مصطفى كامل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "غدًا بإذن الله تشييع جثمان الأخ والزميل المرحوم محمد أبو اليزيد من مستشفى المعادي للقوات المسلحة، وصلاة الجنازة ظهرًا بمسجد حسين صدقي بالمعادي"

وتابع مصطفى: "مراسم الدفن بمقابر الأسرة بمدينة العبور والعزاء بإذن الله يوم الثلاثاء بمسجد الحامدية الشاذلية، اللهم أرحمه وأغفر له وأسكنه فسيح جناتك يارب العالمين".

وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، قد نعت المايسترو حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.

وقالت النقابة في بيان لها: "تتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص العزاء لأسرة المايسترو، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار حمادة أبو اليزيد عضو مجلس إدارة “الموسيقيين”.

وكتب على صفحة التواصل الاجتماعي فيس بوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".

وشغل الراحل حمادة أبو اليزيد منصب وكيل نقابة المهن الموسيقية في فترة الفنان مصطفى كامل الأولى وتعاون خلال مسيرته الفنية مع عدد من المطربين الشعبيين، ومن أبرزهم حسن الأسمر، والذي تعاون معه في عدد من الأغنيات، ومن أبرزها القطر راح، كما تعاون أيضا مع طارق الشيخ في أغنية يا عيني علينا.

وتعاون حمادة أبو اليزيد مع الفنانة نادية الجندي في أغنية انت يا انت وهي من فيلم الشطار

نيكول سابا تطرح برومو أغنية "الكت كاتي"

كما طرحت الفنانة اللبنانية نيكول سابا برومو أغنيتها الجديدة "الكت كاتي" عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام.

وتطرح نيكول خلال أيام الأغنية كاملة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة التطبيقات الموسيقية.

وفي وقت سابق طرحت نيكول سابا أحدث أغنياتها بعنوان «خِلصت خلاص» كأول أغنية لها خلال الموسم الصيفي ضمن سلسلة من الأغنيات التي تنوي إطلاقها على مدار الصيف.

وتعاونت نيكول سابا في أغنية «خلصت خلاص» مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال، والإنتاج الموسيقي والميكس والماستر لأماديو وهندسة صوت لوسام فؤاد.