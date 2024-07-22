عيش اللحظة| أحمد سعد يروج لأحدث كليباته وسط أجواء صيفية مبهجة

ياسر رشاد - القاهرة - نشر المطرب أحمد سعد، صورة لأحدث أعماله الغنائية، وروج لكليبه الذي يحمل عنوان "عيش اللحظة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أحمد سعد

وشارك أحمد سعد، البوستر الدعائي وعلق: "قريبا".

على صعيد آخر، أحيا الفنان أحمد سعد حفل غنائى ضخم في الساحل الشمالي خلال الفترة الماضية والتي رفعت شعار كامل العدد، كما أنه أثار الجدل من خلال ظهوره بلوك جديد سرق الأضواء وسط حشود جماهيرية عريضة.

أحمد سعد يشعل المسرح بأغانيه المفضلة لدى جمهوره

وقدم أحمد سعد خلال الحفل مجموعة مميزة من أغانيه ومنها عليكي عيون واختياراتي مدمرة حياتي واليوم الحلو ووسع وسع وغيرها خلال الحفل الذي استمر حوالي ساعتين، بالإضافة إلى الشو والألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمت علي المسرح.

أحمد سعد

على صعيد آخر، أثار الفنان أحمد سعد جدلاً واسعاً حول إطلالاته التي تتسم بالغرابة والاختلاف والتي لا تمد الرجل الشرقي بأى صله مما جعله في مرمى انتقادات متابعيه وراود السوشيال ميديا، ورغم كل هذة الضجة مازال مستمرًا في استفذاذ جمهوره وهذا ما اكده في أحدث إطلالته عبر حسابه الشخصي بموقع الإنستجرام.

أحمد سعد

شارك أحمد سعد متابعيه بمجموعة من أحدث صوره التي خضع لها اثناء قضائه عطلته الصيفية على متن اليخت وسط البحر ليلة أمس، وظهر هو يرتدي قميص أبيض واسع مع إطار أسود، سعره 46 ألف جنيه، مع شورت أبيض سعره 37 ألف جنيه.

