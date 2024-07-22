"بطل مخدش حقه الفني".. سيمون تنعى الفنان الراحل أحمد فرحات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة سيمون على نعي الفنان الراحل أحمد فرحات، الذي توفي مساء اليوم الأحد، عن عمر ناهز 74 عامًا، إثر إصابته بجلطة في المخ.

وكتبت "سيمون"، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "البقاء لله فنان جميل الله يرحمه.. أحمد فرحات فنان جميل لسه شايفة فيلم طاقية الإخفاء عبقري.. الله يرحمه بطل صغير في فيلم كبير مخدش حقه الفني".

الفنان أحمد فرحات من مواليد ١٩٥٠، شارك خلال مسيرته الفنية في عدد من الأعمال وكان واحدا من أشهر أطفال السينما المصرية.

ومن أشهر أعمال الفنان الراحل: (معبودة الجماهير، سر طاقية الإخفا، إشاعة حب، نهر الحب، بين الأطلال، شمس لا تغيب، آخر شقاوة).

وابتعد الفنان الراحل عن الفن لمدة تزيد عن ٥٠ عام حتى عودته بدور صغير في مسلسل "أفندينا" ليرحل عن عالمنا اليوم عن عمر يناهز ٧٤ عاما.

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