نقابة الموسيقيين تنعى الموسيقار محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت نقابة المهن الموسيقية في بيان لها، الموسيقار محمد أبو اليزيد، الذي رحل عن عالمنا اليوم.

وحاء في البيان: "البقاء والدوام لله تنعى نقابة المهن الموسيقية نقيبا ومجلس الإدارة وجميع العاملين بها ببالغ الحزن والأسى، وفاة الزميل والأخ والصديق مايسترو محمد أبو اليزيد وكيل النقابة، نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأهله وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون".

المايسترو محمد أبو اليزيد كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات، إثر نقله لغرفة العناية المركزة الأسبوع الماضي.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل: حسن الأسمر، وعبدالباسط حمودة، وطارق الشيخ، وعادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "أنت يا أنت "، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".