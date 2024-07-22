مصطفى كامل ينعى المايسترو محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، المايسترو محمد أبو اليزيد

وجاء في البيان: "ننعى ببالغ الحزن والأسى، المايسترو حماده أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة المايسترو، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وأعلن الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وفاة الموسيقار نحمد أبو اليزيد عضو مجلس إدارة الموسيقيين.

وكتب على صفحته بموقع فيسبوك: "البقاء والدوام لله، إنا لله وإنا لله راجعون أخي وحبيبي وزميلي محمد أبو اليزيد في ذمة الله".