تعرف على موعد ومكان جنازة الموسيقار محمد أبو اليزيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

رحل عن عالمنا مساء أمس الموسيقار محمد أبو اليزيد إثر تعرضه لأزمة صحية، استلزمت نقله المستشفى خلال الأيام الماضية

وكشف الموسيقار علاء سلامة عن موعد ومكان صلاة الجنازة وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "ستقام صلاة الجنازة على المغفور له المايسترو محمد أبو اليزيد بعد صلاة الظهر بمسجد حسين صدقي أمام نادي المعادي، والدفنة بمدافن العائلة بالعبور والعزاء يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ يوليو بمسجد الحامدية الشاذلية، إنا لله وإنا إليه راجعون"

وكان المايسترو محمد أبو اليزيد قد نقل منذ أيام إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".