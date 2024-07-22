نادين الراسي بدون مكياج وأحدث ظهور لحلا شيحة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

لطيفة

شاركت الفنانة التونسية لطيفة متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج أنيق.

نادين الراسي

ظهرت الفنانة نادين الراسي بدون مكياج، وذلك أثناء قضاء عطلتها الصيفية، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".

جوري بكر

نشرت الفنانة جوري بكر صورة جديدة لها، وذلك على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وظهرت برفقة طفلها.

محمد سامي

شارك المخرج محمد سامي متابعيه، صورة جديدة له وظهر مع زوجته الفنانة مي عمر، وذلك أثناء قضاء عطلتهم الصيفية، ونشر الصورة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده وهي على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي، ونشرت الصورة على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام".

حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة صورة لها بالأبيض والاسود، وذلك على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ولاقت تفاعل متابعيها.

مي سليم

شاركت الفنانة مي سليم متابعيها، أحدث ظهور لها على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج بسيط.

ريم سامي

تستمتع الفنانة ريم سامي بالعطلة الصيفية، ونشرت الصور على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بتوب أبيض وجيبة وردي، وعلقت: "أجواء الصيف".

نهال عنبر

ظهرت الفنانة نهال عنبر بإطلالة كاجوال ونشرت الصورة على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة"، وعلقت صباح الخير.

ملك أحمد زاهر

ظهرت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر من خطبة الفنانة مروة أنوار على شاب من خارج الوسط الفني، ونشرت صورة لها برفقة العروس على حسابها الخاص بموقع "إنستجرام".