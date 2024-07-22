إيهاب فهمي ينعى المايسترو محمد أبو اليزيد: كان فنانًا عظيمًا وإنسان أعظم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

نعى الفنان إيهاب فهمي، وفاة المايسترو محمد أبو اليزيد، الذي وافته المنية، اليوم الأحد، بعد صراع مع المرض.

وكتب "فهمي"، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "خالص العزاء فى وفاة المايسترو الطيب محمد أبو اليزيد الذي عاشرته في مسرحية سيرة الحب وكان فنانا عظيما وانسان أعظم تعازينا إلى مجلس نقابه المهن الموسيقيه نقيبا ومجلس وكل موسيقيين مصر ألف رحمه ونور عليك وأسكنك الله فسيح جناتك".

وكان المايسترو محمد أبو اليزيد نقل منذ أيام إلى غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا.

المايسترو محمد أبو اليزيد وكيل نقابة المهن الموسيقية، تولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية، ووزع أغاني عديدة لنجوم الأغنية الشعبية، وفي مقدمتهم الراحل حسن الأسمر، عبدالباسط حمودة، طارق الشيخ، عادل الخضري، كما تولى توزيع أغنية "إنت يا إنت"، التي غنتها النجمة نادية الجندي في فيلم "الشطار".

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