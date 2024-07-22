شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من عمة المغنى البرازيلى أيريس ساساكى بعد وفاته صعقًا بالكهرباء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرحت السيدة ريتا ماتوس، عمة المغني البرازيلي أيريس ساساكي الذى توفى بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال حفل كان يؤديه، لوسائل الإعلام محلية برازيلية: "ما نعرفه هو أن حفله كان مقررًا في وقت محدد ثم تم تغيير الموعد، لكننا نتواصل مع الأشخاص الذين كانوا معه في الوقت الحالي لفهم ما حدث كل شيء، وسنجمع كل المعلومات في بيان سنصدره للصحافة في وقت لاحق".

وكان قد توفي المغني البرازيلي أيريس ساساكي، بعد تعرضه لصعقة كهربائية خلال حفل كان يؤديه، وبحسب ما ورد تعرض ساساكي، 35 عامًا، لصدمة كهربائية عندما احتضنته إحدى المعجبات المبللة على خشبة المسرح أثناء الحفل.

كان ساساكي يؤدي حفلاً في فندق في سالينوبوليس بالبرازيل، وبحسب التقارير، توفي على الفور بعد أن اصطدمت المياه من المروحة بكابل قريب، ولم يتضح بعد سبب بلل المعجبة عندما احتضنت الموسيقي على المسرح.

وتجري الشرطة المدنية البرازيلية حاليا التحقيق في ملابسات الحادث.

وأصدر فندق سولار، حيث أقيم الحفل، بيانًا قال فيه: “نحن ملتزمون تمامًا بتقديم الدعم لعائلته واتخاذ الإجراءات اللازمة، ونؤكد من جديد التزامنا بالتعاون الكامل مع السلطات المختصة من أجل التوضيح المناسب للأحداث".