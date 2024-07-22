شكرا لقرائتكم خبر عن رياح Twisters تنافس قنبلة Oppenheimer فى الافتتاحية بـ80 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحركة والأكشن Twisters وهو إنتاج شركة وارنر بروس، افتتاحية ضخمة وصلت لـ80 مليون دولار وهي تكملة لإيرادات يوم السبت فقط التي وصلت بـ27 مليون دولار، وهي افتتاحية ضخمة للعمل الذي يعرض بجزء جديد بعد 28 عامًا من طرح الأول.

ووفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة Deadline، فإن الإيرادات الضخمة التي حققها فيلم Twisters والتي وصلت لـ80 مليون في الافتتاحية الأولى تنافس وبقوة الافتتاحية الضخمة لفيلم Oppenheimer التي وصلت لـ 82.4 مليون دولار أنداك.

ومن المنتظر أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع القادمة طرح فيلم Deadpool & Wolverine، وهو ما سيقلل من نسب تنافسية فيلم Twisters فلذلك يرجح النقاد ان تلك الافتتاحية لن تسير على ما يرام في الأسابيع القليلة المقبلة نظرًا للتنافس الشديد المنتظر من فيلم مارفل القادم.

يبلغ سعر تكلفة فيلم Twisters، حوالي 155 مليون دولار، لذا سيحتاج إلى الإسراع في عملية حصد الإيرادات في شباك التذاكر العالمي، وسيتم افتتاحه في أسواق أكبر مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة في نهاية هذا الأسبوع.

تم إصدار فيلم Twisters بعد 28 عامًا من الفيلم الأصلي، وهو من بطولة باول في دور تايلر أوينز، وهو مطارد عواصف مشهور، وإدجار جونز في دور كيت كوبر، عالمة أرصاد جوية ومطاردة إعصار سابقة تطاردها عاصفة كبيرة من ماضيها، وتواجه كيت مع زميلها جافي (راموس) تايلر حيث يجدان نفسيهما في أحد أكثر مواسم الأعاصير دموية على الإطلاق في أوكلاهوما.