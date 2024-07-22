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ميرنا وليد - بيروت - لا زالت حلقة الممثلة المصرية أسماء جلال مع الاعلامية منى الشاذلي حديث الجمهور وما لفتهم الى جانب الحديث والحوار الذي حصل بينهما اطلالتها الراقية التي اختارتها لهذه الحلقة اذ تألقت بفستان ذو تصميم بسيط باللون الاسود.
وكان فستان أسماء جلال من تصميم Ounass، وقد وصل سعر الفستان 882 ريال سعودي، أي ما يعادل 42,556 جنيه مصري اي ما يعادل 235 دولار أميركي ما هو ليس رقما مرتفعاً كثيراً.
واعتمدت في هذه الاطلالة على تسريحة شعر مرفوعة عن وجهها واختارت ان يكون المكياج ناعم ليناسب الاطلالة.
كانت هذه تفاصيل خبر إليكم سعر فستان أسماء جلال الذي تألقت به في لقائها مع منى الشاذلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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