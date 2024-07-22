ميرنا وليد - بيروت - أحدث أعمال الفنانة اللبنانية سينتيا كرم عمل مسرحي جديد بعنوان "معمول" كتابة وإخراج كريم شبلي وسارة عبدو، ويشاركها في التمثيل هيام أبو شديد وجوزيف آصاف وندى أبو فرحات وسارة عبدو.

وعن محتوى المسرحية فإنها عبارة عن تعمق في حياة أربع سيدات مقيمات في نفس المبنى في بيروت.

وفي لقاء موقع "الفن" مع كرم تحدثت عن دورها في المسرحية وعن كريم شبلي وسارة عبدو، كما تحدثت عما تعلمته من الدروز.

تجدر الإشارة أن مسرحية "معمول" انطلقت منذ ٩ تموز/يوليو 2024، على مسرح دوار الشمس بدارو واستمىت حتى 21 من الشهر الجاري.

التفاصيل في الفيديو المرفق:

كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - سينتيا كرم : تعلمت الكثير من الدروز ووضعته بـ "عفت " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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