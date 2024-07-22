سعد لمجرد يروج لأغنيته الجديدة "شد شد" ويعلن موعد طرحها



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

روج المطرب المغربي سعد لمجرد، لأحد أعماله الغنائية الجديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

ونشر سعد لمجرد صورة له مصحوبة بإسم أغنيته الجديدة بعنوان "شد شد"، عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، وعلق: "يسعدني أن أعلن لكم أن أغنية "شد شد" ستُعرض حصريًا مع فيلم "قلب 6/9" في جميع قاعات السينما يوم 24 يوليو.. الله يبارك فعمر سيدي".

وطرح سعد لمجرد مؤخرًا أغنية بعنوان "Carrousel" التي تعاون خلالها مع المطرب البلجيكي المغربي "أنس" وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفعة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".

يذكر أن سعد لمجرد أحيا حفلًا غنائيًا مؤخرًا في بيروت، وكشف عن مقابلته الفنان جورج وسوف وشكره على استقباله الحار.

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