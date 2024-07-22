شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد الرحمن: مهرجان المسرح المصري يخدم الأجيال المقبلة ويقدم ورشا مجانية والان مع تفاصيل الخبر

كشف المؤلف والفنان أيمن عبد الرحمن، عضو اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري خلال ندوة المهرجان بتليفزيون ”الخليج 365”، عن ورش المهرجان وورشة التأليف المسرحي التي يقدمها خلال فعاليات الدورة 17 حيث قال: جاءت فكرة ورشة التأليف في العام الماضي عندما كنت عضو لجنة تحكيم اختيار النصوص المسرحية ومن خلال عضويتي خرجت بعدد كبير من الملاحظات على المتقدمين وعندما عرضتها على الفنان محمد رياض رئيس المهرجان وصلنا لفكرة عمل ورشة لخدمة الأجيال الجديدة التي لديها العديد من المواهب ولكن بحاجة للتطوير حتى يخرج لنا عدد لا بئس به من الكتاب الجدد.

وتابع عبد الرحمن: مهرجان المسرح المصري هو أهم مهرجان موجود في مصر لأنه يجمع جميع العاملين بالحركة المسرحية في كل المؤسسات الثقافية ونشاهد عروضهم من خلال لجنة مشاهدة واحدة، فأهم مايميز المهرجان هو خدمته للأجيال القادمة خاصة عند تقديمه تلك الورش المجانية التي لا تعلم الهاوي والمهتم بالمسرح فقط ولكنها تنمي لديهم حبهم وانتمائهم لبلدهم.



علا الشافعي رئيس تحرير الخليج 365 في ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري في الخليج 365



ندوة مهرجان المسرح المصري



مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري



محمد رياض في ندوة مهرجان المسرح المصري



ندوة مهرجان المسرح المصري في الخليج 365



علا الشافعي في ندوة مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.