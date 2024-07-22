شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد وردة الجزائرية.. تعرف على بداياتها في مصر وأبرز أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ22 من شهر يوليو مع ذكرى ميلاد المطربة الكبيرة وردة الجزائرية، وهى الفنانة التي ولدت زي النهارده من عام 1939 واسمها الحقيقى وردة فتوكى، وقد جاءت إلى مصر بدعوة من المنتج والمخرج حلمى رفلة عام 1960، حينما قدمها فى أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولى" الذى غنت فيه روحى وروحك حبايب واسأل دموع عنيا ليصبح وش السعد عليها لتقيم في القاهرة، كما طلب رئيس مصر الأسبق جمال عبد الناصر أن يضاف لها مقطع فى أوبريت "وطنى الأكبر".

ربما لا يعلم الكثيرون أنها اعتزلت الغناء سنوات بعد زواجها، حتى طلبها الرئيس الجزائرى هوارى بومدين كى تغنى فى عيد الاستقلال العاشر لبلدها عام 1972، بعدها عادت للغناء فانفصل عنها زوجها جمال قصيرى، وكيل وزارة الاقتصاد الجزائرى، فعادت إلى القاهرة، وانطلقت مسيرتها من جديد وتزوجت الموسيقار المصرى الراحل بليغ حمدى، لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقهما منه سنة 1979، حينما كونا ثنائياً ناجحاً غنت فيه أروع أغانيها على نغمات ألحان المبدع بليغ حمدي.

أفلام وردة الجزائرية

شاركت وردة خلال العديد من الأفلام منها "ألمظ وعبده الحامولى" مع عادل مأمون ورشدى أباظة "آه يا ليل يا زمن" وغنت فيه ليالينا وحنين وليل يا ليالى، وفيلم "أميرة العرب" و"حكايتى مع الزمان"، وكذلك شاركت مع الفنان حسن يوسف فى فيلم "صوت الحب" وغنت فيه العيون السود وأغنية مالى وأغنية مستحيل واشترونى وفرحانة.