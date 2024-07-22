بالفيديو- هكذا احتفلت نادين تحسين بيك بزفافها بحضور نجوم سوريا

إحتفلت الممثّلة السّوريّة، نادين تحسين بيك، بزواجها على مواطنها الممثّل إياد عيسى في حفل زفاف مميّز أقيم في وادي قنديل – اللاذقيّة بحضور عدد كبير من ممثّلي سوريا.

في هذا السّياق، تداول روّاد مواقع التّواصل الاجتماعيّ أكثر من فيديو من حفل الزّفاف.كما لفتت العروس الأنظار بإطلالتها البسيطة إذ اختارت خلال مراسم الزّفاف ثوب زفاف طويلًا أبيض . بينما ارتدت في الحفل ثوب زفاف قصيرًا بسيطًا مع طرحة قصيرة فبدت جميلة ورقيقة.. (http://www.instagram.com/p/C9tp6bzImVY/)

وكانت نادين وإياد قد أعلنا خطوبتهما اواخر حزيران الفائت بعد انتشار العديد من الإشاعات حول ارتباطهما بعلاقة عاطفيّة في الفترة الماضية خاصّة مع انتشار فيديو جمعهما وهما يرقصان ويحتفلان بسعادة في حفل زفاف الممثّلة ميرنا عبد الحيّ على الممثّل كرم الشّعرانيّ الشّهر الفائت.

قصّة تعارف نادين وإياد تعود إلى نحو عام، إذ اجتمعا معًا في بطولة مسلسل “كسر عضم””.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

الجدير بالذكر، أنّ نادين تحسين بيك انفصلت في العام ٢٠١٨، عن زوجها السّابق عازف الكمان وسيم الإمام ولديها منه إبنة وحيدة تدعى “لامار”.