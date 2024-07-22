آن هاثاواي تسرق الأضواء من تايلور سويفت في حفلها بألمانيا بعد تصرّفها المثير

سواء كنت من محبي موسيقى تايلور سويف أنت أم لا، فلا يمكن إنكار أنّها النّجمة الأكثر شهرة في الوقت الحاليّ. لم تصبح “جولة Eras” الخاصّة بها هي الجولة الأكثر ربحًا على الإطلاق، بتجاوزها المليار دولار وحسب، بل إنّ وجود مشاهير من مختلف المجالات في حفلاتها خلال الأشهر الماضية عزّز مكانتها كرمز ثقافيّ.

شهدت جولة تايلور سويفت في أوروبا حضورًا مميّزًا مثل الأمير وليام، سيلينا غوميز، بليك ليفلي، رايان رينولدز، توم كروز، روجر فيدرر، إضافة الى صديقها ترافيس كيلسي، على سبيل المثال لا الحصر. تضاف إلى هذه القائمة اللّامعة الحائزة جائزة الأوسكار الممثّلة آن هاثاواي، البالغة من العمر ٤١ عامًا، إذ شوهدت هاثاواي وهي تستمتع وترقص دون توقّف في حفل سويفت في غيلسنكيرشن بألمانيا.

وقبل سنوات، أعربت هاثاواي عن إعجابها بسويفت، واصفة إياها بـ “المخلوقة الرّائعة” خلال مقابلة عام ٢٠١٥ مع مجلّة “غلامور”.

وقد رافق هاثاواي في الحفل أحد أبنائها، الذي ورد أنّه قام بتوزيع الوجبات الخفيفة وزجاجات المياه على الأشخاص في منطقة كبار الشخصيات. لهاثاواي ولدان، جوناثان، ٨ سنوات، وجاك، ٤ سنوات.

لا يزال أمام الجولة ١٥ موعدًا متبقّيًا في أوروبا عبر أربع دول مختلفة، وتنتهي في ٢٠ آب/أغسطس القادم في ملعب ويمبلي بلندن. سيكون أمام سويفت بعد ذلك بضعة أشهر للرّاحة ومشاهدة فريق كانساس سيتي تشيفز والاستعداد لإنهاء جولتها في الولايات المتّحدة وكندا. وفي النّهاية، ستشمل الجولة ١٥٢ عرضًا تغطي خمس قارات، وهو إنجاز مثير للإعجاب حقًّا.

لقد أظهر ترافيس كيلسي دعمًا لا يتزعزع لحبيبته تايلور سويفت، تمامًا كما فعلت معه خلال موسم اتحاد كرة القدم الأميركيّ عندما فاز بالبطولة. حضر كيلسي العديد من عروضها في الأرجنتين وأستراليا وسنغافورة وفرنسا وإنجلترّا وأيرلندا وهولندا. حتى أنّه دعمها في ألمانيا على الرّغم من حاجته إلى تقديم تقرير إلى معسكر تدريب كانساس سيتي تشيفز في اليوم التّالي.

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