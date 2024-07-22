إبن مادونا “يبحث عن الطّعام” على الرّغم من ثروة والدته

يعيش ابن مادونا حياة مختلفة تمامًا عن تلك التي قد تتوقّعها عندما تعتبر والدته واحدة من أنجح مغنّيات البوب على الإطلاق.

إختار ديفيد باندا، البالغ من العمر ١٨ عامًا، طريقًا مختلفًا بعد خروجه من منزل والدته، فقال ممازحًا مؤخّرًا إنّه مضطرّ إلى “البحث” عن الطّعام بعد انتقاله من شقّة والدته في مدينة نيويورك.

وقال “باندا”، الذي يواعد عارضة الأزياء ماريا أتويستا، البالغة من العمر ٢١ عامًا، في الجلسة الأخيرة على Instagram Live: “أنا أحبّ ذلك. أنا لست بمفردي، لدي صديقتي. لكنّي أحب ذلك. من الجميل أن أصلَ إلى السّاعة التّاسعة ليلًا، وأنا أشعر بالجوع وأدرك أنّني لا أملك ما يكفي من المال للحصول على الطّعام والبحث عنه. من الممتع أن أكون شابًا”.

يعيش ديفيد في منطقة برونكس بمدينة نيويورك ويعطي دروسًا في الجيتار لكسب بعض المال بنفسه.

وتبلغ قيمة ثروة مادونا حوالي ٨٥٠ مليون دولار ولديها محفظة عقاريّة ضخمة، مما يعني أنّ باندا ليس مضطرًّا لأن يعيش هذا النّمط من الحياة. فهو يتقاضى ٢٠٠ دولار مقابل درس الجيتار ويمكن حجزه من خلال صفحته على إنستغرام، بالإضافة إلى ذلك، فهو يقوم أيضًا ببعض عرض الأزياء.

وقالت مادونا في مقابلة مع مجلة دبليو عن أطفالها: “أعتقد أن أكثر ما تعلمه أطفالي في هذا العام من التّدريب والأداء هو أنّه إذا كنت تريد متابعة أحلامك، عليك أن تعمل بجدّ من أجلها”. “وإذا اختاروا جميعًا شيئًا مختلفًا في وقت لاحق من حياتهم، فلن ينسوا أبدًا هذا العام المليء بالدّم والعرق والدّموع”.

في مقابلة سابقة مع مجلة فوغ في عام ٢٠١٩، تحدّثت الفنّانة الحائزة جائزة غرامي عن أخلاقيّات العمل والموهبة لدى باندا.

وقالت مادونا عن باندا الذي تبنته مع زوجها السّابق جاي ريتشي عندما كان طفلًا “ما لديه أكثر من أي شيء آخر هو التّركيز والإصرار. أنا متأكدة تمامًا من أنه حصل على هذا منّي. إنّه الشخص الذي اشترك معه في أكثر المفاهيم. أشعر أنّه يفهمني”.

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نذكر أنّ مادونا لديها ستة أولاد. تشارك ابنتها لورديس ليون، ٢٧ عامًا، مع حبيبها السّابق كارلوس ليون، وابنها روكو ريتشي البالغ من العمر ٢٣ عامًا مع زوجها السابق جاي ريتشي. لديها أيضًا أربعة أولاد بالتبني: ديفيد وميرسي والتوأمان ستيلا وإستيريس البالغان من العمر ١٠ سنوات.