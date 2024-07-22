تامر فرج يكشف تطورات حالته بعد تعرضه لوعكة صحية

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثل المصري تامر فرج، منشوراً عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، كشف فيه عن تطورات حالته الصحية بعد دخوله المستشفى منذ أيام إثر تعرضه لوعكة صحية.



وكتب تامر في منشوره: "مبحبش صور المستشفيات أو إني أنشر حاجة عن حالتي الصحية بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا وأشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألوا عني".

وأضاف: "حابب أطمن الجميع إن شاء الله حاجة بسيطة أنا كنت محتاج أعمل عملية المراره من قبل العيد لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما اخلص الشغل والمواعيد اللي ورايا، ولغاية ما يجيلي فلوس".

وتابع: "بس للأسف حصل مضاعفات بسبب التأخير وهضطر استنى غصب عني حوالي أسبوعين أعالج اللي حصل وبعدين إن شاء الله أعمل عملية إزالة المرارة وهي عملية بسيطة إن شاء الله، أشكركم جدا على اهتمامكم وآسف على قلقكم وأطمع في دعواتكم".