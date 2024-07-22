ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان اللبناني أمير يزبك فيديو مؤثراً له وهو يوجه رسالة الى ابنه إيليا، وذلك بمناسبة عيد مار الياس، مشيراً الى انه غير قادر على الاحتفال بهذا العيد في ظل ابتعاد أولاده عنه، وتواجدهم بعيداً عنه وتحديدا في كندا، حيث يعيشون مع والدتهم.
ولفت أمير يزبك الى ان هذا الفيديو موجه من أب موجوع للغاية، وطلب السماح من أولاد ضيعته لانه غير قادر على الاحتفال معهم مثل كل سنة، اذ يشعر انه من دون أوكسيجين وغير قادر على التنفس بسبب حزنه الشديد.
كانت هذه تفاصيل خبر رسالة مؤثرة من أمير يزبك إلى إبنه: "هيدا الفيديو من بيّ موجوع .. سامحوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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