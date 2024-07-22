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ميرنا وليد - بيروت - شارك سلطان الطرب جورج وسوف صورة له مع حفيدته الوحيدة "آميا" عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، وظهرا وهما يعزفان على آلة الأورغ.
وعلق الوسوف على الصورة وكتب اسم حفيدته بالأحرف اللاتينية، ووضع رمز قلب أحمر الى جانبه. ولاقت الصورة انتشاراً واسعاً، ونالت الطفلة اشادات عديدة بلطافتها وجمالها وملامحها الناعمة.
يذكر ان آميا، هي ابنة جورج وسوف جونيور، أصغر أبناء سلطان الطرب، وحفيدة السيدة شاليمار، زوجة جورج وسوف الأولى، ووُلدت آميا في ذكرى الأربعين لوفاة عمها وديع جورج وسوف.
كانت هذه تفاصيل خبر جورج وسوف يشارك صورة حديثة له مع حفيدته .. وجمالها يلفت الأنظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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