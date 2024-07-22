ميرنا وليد - بيروت - واجهت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان خللاً في خزانة ملابسها وطلبت مساعدة شقيقتها كلوي كارداشيان.

وشاركت كيم، البالغة من العمر 43 عاماً، مقطعاً لها ولشقيقتها الصغرى، 40 عاماً، أثناء تواجدهما في "الحمام" عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مستخدمة خاصية "الستوري"، بينما كانتا تتصارعان لإغلاق بدلة SKIMS السوداء.

وقامت الأم لأربعة أطفال بتصوير حالة الطوارئ في المرآة، وهي ترتدي ملابس داخلية بالإضافة إلى بنطال، بينما حاولت كلوي إغلاق بدلة الجسم.

وقالت كيم: "هذا ما تفعله الأخوات حرفياً"، لترد كلوي ممازحة: "هذا ما تفعله الفتيات في الحمام لفترة طويلة".

كانت هذه تفاصيل خبر كيم وكلوي كارداشيان سوياً داخل الحمام :"هذا ما تفعله الشقيقتان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.