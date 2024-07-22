وفاة مغني برازيلي بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء حفله

ميرنا وليد - بيروت - توفي المغني البرازيلي أيريس ساساكي، 35 عامًا، على الفور تقريبًا بعد أن اصطدم بكابل أثناء حفلاً أحياه في فندق سولار في سالينوبوليس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.



وبينما تشير بعض التقارير إلى أن ساساكي توفي نتيجة احتضانه لمروحة مبللة وسط الحشد، و قال موقع "إيستو جينتي" الإخباري البرازيلي إن الشرطة في سالينوبوليس تحقق في الوفاة، وطلبت من الخبراء التحقيق في الحادث.

وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، قال فندق سولار إنه "يأسف بشدة لخسارة عزيزته أيريس ساساكي" في 13 يوليو/تموز.