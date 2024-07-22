ميرنا وليد - بيروت - توفي المغني البرازيلي أيريس ساساكي، 35 عامًا، على الفور تقريبًا بعد أن اصطدم بكابل أثناء حفلاً أحياه في فندق سولار في سالينوبوليس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام البرازيلية.
وبينما تشير بعض التقارير إلى أن ساساكي توفي نتيجة احتضانه لمروحة مبللة وسط الحشد، و قال موقع "إيستو جينتي" الإخباري البرازيلي إن الشرطة في سالينوبوليس تحقق في الوفاة، وطلبت من الخبراء التحقيق في الحادث.
وفي بيان نُشر على مواقع التواصل الإجتماعي، قال فندق سولار إنه "يأسف بشدة لخسارة عزيزته أيريس ساساكي" في 13 يوليو/تموز.
كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مغني برازيلي بعد تعرضه لصعقة كهربائية أثناء حفله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.