"عالم الجيولوجيا .. والأداء الصوتي" ورشتا عمل في مكتبة مصر الجديدة للطفل

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم مكتبة مصر الجديدة للطفل في الساعة 11 صباح غد، الثلاثاء، ورشة علمية متميزة بعنوان عالم الجيولوجيا.

تهدف إلى وصف المكونات البيئية والجيولوجية والجيوفيزيائية للارض، يتعرف خلالها الاطفال علي نشاءة الأرض وكيفية حدوث الزلازل وانفجار البراكين ، والفرق بين الأملاح والمعادن ، وتكوين الحفريات والتعرف على الصخور الرسوبية ، الالواح التكتونية والتعايش مع الحيوانات المنقرضة مثل الديناصورات من خلال خاصية VR.



تأتى ورشة العمل، من خلال الورش العلمية التعليمية المتنوعة، التى تنفذها كافة المنصات الثقافية الابداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتور نبيل حلمي، والتى تولى الاولوية لمثل تلك الدورات والورش التعليمية في كافة المجالات والتي من شأنها رفع الوعى الفكرى والذى ترنو آلية استراتيجية الجمعية.



وفى سياق متصل، قال الدكتور نبيل حلمي، ان المكتبة تنظم ايضا في الساعة 11 من صباح اليوم الاثنين ورشة عمل بعنوان " التمثيل الصوت وتقنياته "، يقوم من خلالها المشاركين فيها القيام ببعض التمارين لتحسين الاداء مثل قراءة نصوص معينة مع ضبط لغوي وتلوين صوتي.