دورة تدريبية على العزف الموسيقي لمكتبة مصر الجديدة العامة

ياسر رشاد - القاهرة - نجحت مكتبة مصر الجديدة العامة فى جذب اصحاب المواهب الموسيقية، من عمر 13 فيما فوق لصقل موهبتهم من خلال الدورات وورش العمل التى تنظمها على مدار العام.

ففى خلال الدورات السابقة، استطاعت المكتبة من جذب مالا يقل عن 500 من أصحاب الموهبة الموسيقية، وتم تدريبهم على العزف على الآلات الموسيقية المختلفة.



قال الدكتور نبيل حلمي، تنظم المكتبة اعتبارا من يوم الاربعاء القادم دورة تدريبة لتعلم العزف الموسيقي على ( الأورج - الجيتار - الكمانجا )، وغير ذلك من الالات الموسيقية المفضلة لكل طفل، على مدار شهر بواقع 4 محاضرات الاحد والاربعاء من كل اسبوع من الساعة 6 وحتى الساعة 8 مساء ، تحت اشراف المدرب الموسيقى امجد جيوزيف ، وستعقد الجلسات فى مقر المكتبة في 42 شارع العروبة بمصر الجديدة.