شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانين تامر فرج ومحمد رحيم وصبري عبد المنعم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من الفنانين، خلال الأيام الماضية، لأزمات صحية مختلفة أدت إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج، ويستعرض ”الخليج 365” آخر تطورات الحالة الصحية لكل منهم وسبب الأزمات الصحية التي تعرضوا لها.

صبرى عبد المنعم

الفنان الكبير صبرى عبد المنعم تعرض لوعكة صحية أثناء تصويره أحد مشاهده في فيلم "المدرسة" بطولة حورية فرغلى، وتم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، حيث كان يعانى منذ فترة من بعض المشاكل الصحية بالقلب ونقل أكثر من مرة للمستشفى لتلقى العلاج.



رنا سماحة

انضمت الفنانة رنا سماحة إلى قائمة مستشفى النجوم، حيث شاركت متابعيها عبر خاصية ستوري إنستجرام صورة من المستشفى وهي تضع كانيولا ومحاليل معلقة: "اللهم لك الحمد أنا بخير الحمد لله، شكرًا لكل من كان معي أمس أو كلمني أو أرسل لي كتر خيركم اطمئنوا أنا بخير الحمد لله.

تامر فرج

تعرض الفنان تامر فرج لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى، ونشر تامر عبر حسابه بموقع إنستجرام تطورات حالته وكتب: "مبحبش صور المستشفيات أو أني أنشر حاجة عن حالتي الصحية بس حابب أشكر كل الناس الجميلة اللي قلقت عليا وأشكر الصحفيين اللي اتصلوا يسألوا عني حابب أطمن الجميع إن شاء الله حاجة بسيطة".

وأضاف تامر فرج، "أنا كنت محتاج أعمل عملية المرارة من قبل العيد لكن للأسف كنت بستهون وبأجل لغاية لما أخلص الشغل والمواعيد اللي ورايا ولغاية ما يجيلي فلوس، بس للأسف حصل مضاعفات بسبب التأخير وهضطر أستنى غصب عنى حوالي أسبوعين أعالج اللي حصل، وبعدين إن شاء الله أعمل عملية إزالة المرارة وهي عملية بسيطة إن شاء الله، أشكركم جدًا على إهتمامكم وآسف على قلقكم وأطمع في دعواتكم".

محمد رحيم

أصيب الملحن محمد رحيم بذبحة صدرية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة، وتم احتجازه بغرفة العناية المركزة، حيث تعليمات الأطباء، وبدورها طمأنت زوجته مدربة الأسود أنوسة كوتة الجمهور والمتابعين على حالة زوجتها من خلال ”الخليج 365”، حيث قالت: "الحمد لله هو أفضل وأنه تعرض للذبحة نظرا للإجهاد الدائم والتدخين والسهر وعدم الراحة، لذلك أمر الأطباء بعدم الزيارة والالتزام بالتعليمات الطبية، ووجهت الشكر لكل من حاول الاطمئنان علية والدعاء له .