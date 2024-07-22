“لسه بحلم”.. خالد النبوي يوجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان خالد النبوي عبر حسابه الخاص في منصة “X” صورة لأفيش فيلمَي “أهل الكهف” و”المهاجر”، ووجّه من خلال التعليق عليهما رسالة لجمهوره “إكس”، يشكرهم فيها ويؤكد أنهم السبب في ما وصل إليه.

وقال النبوي في تعليقه: “شكراً ما تكفيش، من 30 سنة كنت بحلم والحلم بقى حقيقة وعملت “المهاجر”. وأضاف: “فضلت أحلم والنهارده فيلم “أهل الكهف” ولسه بحلم والسبب جمهور عظيم دايماً كان وما زال السبب بعد ربنا إن الأحلام تتحقق”.

من ناحية أخرى، انتهى خالد النبوي من تصوير مسلسل “سراب”، وسيبدأ مخرج العمل في عمليات المونتاج، ليصبح جاهزاً للعرض في 15 آب (أغسطس) المقبل، عبر إحدى المنصات الرقمية.

مسلسل “سراب” هو من نوعية المسلسلات القصيرة، ويتكوّن من 10 حلقات، ويُعد النسخة العربية من المسلسل العالمي Seven Types of Ambiguity، وهذه النسخة هي الأولى من المسلسل الدرامي التلفزيوني الأسترالي.

وكان آخر أعمال الفنان خالد النبوي الفنية، فيلم “أهل الكهف” الذي عُرض أخيراً في دور السينما، وتناولت أحداثه قصة وقعت في عام 250 ميلادية، حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في سبعة من البشر يُبعثون إلى الحياة بعد نوم استغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.