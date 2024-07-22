“التعليقات السلبية لا تضايقني”.. محمد ممدوح يردّ على منتقديه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الفنان محمد ممدوح على الانتقادات التي نالته خلال الفترة الماضية حول عدم وضوح صوته في أعماله كاشفاً عن موقفه من السوشيال ميديا، موضحًا أنه لا يهتم بالتعليقات السلبية غير البناءة، وإنما يهتم كثيرًا بالانتقادات البناءة ويأخذها في اعتباره.

وقال ممدوح: “التعليقات السلبية على السوشيال ميديا لا تضايقني ولا أتأثر بها، ولا أرد على أحد، لكن لو كان هناك انتقاد إيجابي وأحس أنها فعلًا مشكلة عندي، أشتغل عليها على طول”.

وأضاف ممدوح: “أتقبل الانتقادات، لكن لا أحب أن يسخر مني أحد، وعندما علق بعض الجمهور على صوتي ونَفَسي وأنهم لا يسمعونني بشكل جيد، تقبلت هذا واشتغلت عليه مع طبيبة متخصصة، والحمد لله صوتي تطور والجمهور شعر بذلك”.

يُذكر أن محمد ممدوح ينتظر عرض فيلمه الجديد X” مراتي” وهو بطولة الفنانَين هشام ماجد وأمينة خليل، ومن تأليف أحمد عبد العزيز وكريم سامي، وإخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول هشام ماجد والذي يقدّم شخصية “دكتور نفسي” ومتزوج من أمينة خليل، ويمرّان بالعديد من المواقف الكوميدية، فيما يظهر محمد ممدوح خلال الأحداث بشخصية “بلطجي”، وهو الزوج السابق لأمينة الذي يعكّر صفو العلاقة بينهما.