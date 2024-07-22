“سكة سلامة” يعيد ظافر العابدين إلى الدراما المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف النجم التونسي ظافر العابدين أنه سيشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال عمل درامي مصري بعنوان “سكة سلامة”، ما يعيده إلى أجواء الدراما المصرية بعد مرور ست سنوات عن آخر عمل مصري قدمه.

وقال العابدين على هامش لقائه مع قناة فوشيا على يوتيوب إنه بصدد التحضير للمسلسل المقرر عرضه في رمضان 2025، مشيرا إلى أنه يستعد كذلك للمرة الثالثة لتصوير فيلم من إخراجه قريبا.

وكان النجم التونسي شارك متابعيه عبر حسابه على إنستغرام صورة من تعاقده على بطولة المسلسل المصري الجديد مع فريق المنتجة سالي والي، ويشرف على ورشة كتابة سيناريو المسلسل المؤلفة من كتاب شباب، محمد سليمان عبدالمالك، والعمل من إخراج محمد بكير، وفق ما ذكرته مجلة “سيدتي”.

وبدأت الشركة المنتجة للعمل بكافة التحضيرات لاستكمال التعاقد مع بقية فريق العمل للانطلاق في تصوير المسلسل خلال الفترة المقبلة.

وتأتي عودة ظافر العابدين للدراما المصرية بعد غياب دام 6 سنوات، حيث كان آخر عمل مصري قدمه في رمضان 2018 بعنوان “ليالي أوجيني” وهو من إخراج هاني خليفة وبطولة أمينة خليل، إنجي المقدم، انتصار، كارمن بصيبص، وأسماء أبواليزيد.

كما أن النجم التونسي شارك كضيف شرف في مسلسل “طلعت روحي” الذي عرض في العام 2018، وهو النسخة العربية المصرية من المسلسل الأميركي Drop Dead Diva.

ويستعد ظافر العابدين ضمن تنوع نشاطه الفني لعرض الجزء الثاني من مسلسل “البحث عن علا” على منصة نتفليكس بعد انضمامه إلى فريق عمل مواطنته النجمة هند صبري.

وكانت منصة نتفليكس قد طرحت الإعلان التشويقي للموسم الثاني من المسلسل، حيث ظهر بشكل جديد، إذ ضمّ عائلة وأقارب “علا” وهم يبحثون عنها، وبرز خلاله ظافر العابدين وهو يقول “أنا عارف هي فين (أنا أعرف مكانها)”. وينتهي الإعلان بظهور هند صبري وهي تشوّق الجمهور قائلة “البحث عن علا، الموسم الثاني، قريبا جدا على نتفليكس”.

وتدور أحداث الجزء الثاني من “البحث عن علا” حول “علا” التي تجد نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعد أن أصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها إلى مصادفة قد تغيّر حياتها إلى الأبد، وهو من إخراج هادي الباجوري، وتولت هند صبري وأمين المصري الإنتاج التنفيذي للعمل.

ويشارك في المسلسل إلى جانب هند صبري وظافر العابدين كل من أحمد طارق، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، وندى موسى، بالإضافة إلى مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا.