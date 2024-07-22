أزمة براد بيت وابنته تابع.. ما السبب وراء رغبتها الكبيرة بإسقاط الإسم الأخير لوالدها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدر محامي شيلوه، ابنة النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت، بيانًا جديدًا حول قرارها بإسقاط الاسم الأخير لوالدها.

وقال محامي شيلوه، بيتر ليفين، إنها “اتخذت قرارًا مستقلاً ومهمًا بعد أحداث مؤلمة”، مضيفًا أنها كانت “تتبع الإجراءات القانونية فقط” عند نشر المعلومات.

وأوضح ليفين في حديث لمجلة “بيبول” أن “شيلوه جولي لم تنشر إعلانًا عن أي تغيير في الاسم، أو أي تقرير صحفي غير دقيق”، مضيفاً: “باعتباري محامي شيلوه، يجب عليّ نشر إشعار قانوني لأن القانون في كاليفورنيا يتطلب ذلك من أي شخص يريد تغيير اسمه”.

وأكّد تقرير حديث أن بيت ليس على اتصال بأولاده الأكبر سناً وأن العلاقة بينهم لا تزال متوترة.

وتقدمت شيلوه البالغة من العمر 18 عامًا بطلب لتغيير اسمها في عيد ميلادها هذا العام في 27 أيار، وتم الإعلان عن ذلك بإشعار قانوني في صحيفة لوس أنجلوس تايمز.