للمرة الثانية.. آيتن عامر تسخر من شائعات زواجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ما زالت تعليقات الجمهور على أخبار زواج الفنانة آيتن عامر تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تعليق عدد كبير من الجمهور على تلك الأخبار وادعاء البعض الآخر أنه هو العريس.

وعادت آيتن لتسخر من شائعة زواجها، التي أطلقها أحد المعجبين على موقع “X” (تويتر سابقاً)، وأحدثت جدلاً بين نشطاء السوشيال ميديا، حيث أعادت نشر تغريدة لمعجب قال فيها: “فرحي على آيتن عامر الخميس الجاي”، لتعلّق عليها الفنانة ساخرةً: “ها وإيه تاني ؟؟؟”.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يزعم فيها أحد معجبي آيتن عامر الزواج منها، حيث سبق وأن سخرت من متابع نشر تغريدة قال فيها: “يوم الأحد خطوبتي على الفنانة آيتن عامر وعاملين أوبن بوفيه سندوتشات تونة”، لتردّ عليه: “معزمتنيش ليه!!!”.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع تغريدة آيتن عامر وردّها الذكي لقطع الطريق أمام أي شائعة تطاول حياتها الشخصية، وعبّر الكثير منهم عن إعجابهم ببساطتها وتلقائيتها في التعامل مع الجمهور، وأشادوا بأغنيتها الجديدة “مثيرة للجدل” التي قدّمتها على طريقة قصف الجبهات، حيث تلقّن فتاة درساً قاسياً في النجومية والتريندات والحياة من خلال كلمات الأغنية التى نالت إعجاب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وهنّأوا آيتن على أغنيتها الجديدة واللون الموسيقي الذي تقدّمه فيها.