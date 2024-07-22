ياسمين عبد العزيز تحيّر الجمهور بفيديوهات جديدة.. ماذا فعلت؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الفنانة ياسمين عبدالعزيز خلال الفترة الماضية على نشر مقاطع فيديو تكشف من خلالها عن تواجدها في صالة الجيم لتستعرض لياقتها البدنية وكان آخر تلك الفيديوهات ما نشرته على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” أثناء تواجدها في صالة “الجيم”، ظهرت فيها وهي تمارس التمرينات الرياضية ورفع الأثقال.

وعلق العديد من جمهور ياسمين على كثرة فيديوهاتها في صالة الألعاب بأننها ربما تكون مرتبطة بعملها الجديد الذي تعاقدت عليه مؤخراً لتخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، ويتولى كتابته السيناريست عمرو محمود ياسين.

يذكر أن آخر عمل درامي قدمته الفنانة ياسمين عبد العزيز في السباق الرمضاني لعام 2023 هو مسلسل “ضرب نار”، والذي شاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين، من بينهم أحمد العوضي وماجد المصري ومها نصار وانتصار، حيث أعلنت غيابها عن السباق العام الماضي عقب وقوع الطلاق بينها وبين العوضي، والذي أثار جدلاص كبيراً بسبب عدم وجود أي مقدمات له.