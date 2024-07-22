محمد رمضان يفاجئ الجمهور بصورة مع نجل هذه الفنانة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان محمد رمضان الجدل من جديد على مواقع التواصل الاجتماعي، بصورة غريبة نشرها على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” ظهر فيها وهو يخضع ليد مصفف الشعر أثناء تغيير لون شعره.

وعلق رمضان على الصورة تعليقاً أثار الجدل حيث كتب كلمة واحدة قال: “بمزاجي”، لتبدأ التعليقات من جمهوره ما بين الانتقادات حول تصرفاته في الفترة الأخيرة وبين التشجيع والمؤازرة.

وكان رمضان قد أثار طوال الفترة الماضية جدلاً كبيراً بعدما انتشر له مقطع فيديو وهو يتشاجر مع شاب أثناء قضائه إجازته في الساحل الشمالي، تطور الأمر من مشادة بالكلام إلى صفع رمضان للشاب الذي رد عليه الصفعة في الحال.

لتبدأ سلسلة من التصريحات بين الاثنين حاول رمضان إنهاءها بتقديم اعتذار لجمهوره على هذا الوضع إلا ان اعتذاره جاء مشوباً ببعض التهكم على الشاب الذي رد عليه بفيديو هاجمه فيه رافضاً قبول الاعتذار الذي قدمه.

من ناحية أخرى، فاجأ محمد رمضان جمهوره بنشر صورا له مع نجل الفنانة زينة وأحمد عز، على حسابه بـ”إنستغرام”، طهرا فيها بظهريهما، وعلقت زينة على الصورة موجهة رسالة لمحمد رمضان قالت فيها: “جميع الأطفال، بمن فيهم أطفالي، يعشقونك، وهذا دليل على لطفك الحقيقي، لأن حب الأطفال لا يكذب أبدًا. أنت تجسد المعنى الحقيقي للرجل وتعريفه. بارك الله في روحك ورزقك النجاح المستمر. احترامي لك ولعائلتك بأكملها”.