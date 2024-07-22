ميرنا وليد - بيروت - إنطلقت الدورة الـ 11 من مهرجان "بياف" لمؤسسه د. ميشال ضاهر في بيروت، وحملت الدورة هذا العام عنوان "أنا لبناني"، وقد كُرّم مشاهير لبنانيون فقط.

موقع "الفن" تواجد يوم أمس الأحد في هذه المناسبة، ونعرض لكم اليوم تقريراً ضم عدداً من المشاهير، تحدثوا فيه عن هذا المهرجان، نذكر منهم الفنان رامي عياش، الفنان عاصي الحلاني، الفنان سليم عساف، أيضاً الفنانة ماريتا الحلاني وشقيقيها الفنان الوليد الحلاني والشيف دانا الحلاني، والممثلة نادين نسيب نجيم.

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- رامي عياش وعاصي الحلاني وسليم عساف مكرمين..ماريتا الحلاني: "فخورة بوالدي" والوليد: "محمّس ومتوتر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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