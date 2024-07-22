أحلام ترد على معجبة طلبت أن يكون زوجها كـ مبارك الهاجري

ميرنا وليد - بيروت - شارك بطل الراليات القطري مبارك الهاجري مقطع فيديو عبر حسابه، ظهرت فيه زوجته الفنانة الإماراتية أحلام، وهي تطهو السمك، بينما يوجه لها عبارات المديح والغزل.

ولفت هذا الغزل إحدى المعجبات التي شاركت الفيديو عبر صفحتها، وعلقت: "يا دنيا واحد مثل مبارك ما طلبت زيادة".

من ناحيتها أعادت أحلام مشاركة هذه التدوينة، ومازحت الفتاة بالقول إن عليها أن تكون مثل أحلام لتحصل على شخص مثل مبارك: "بس لازم تكونين مثل احلام".

وتفاعل المتابعون مع هذا الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشادوا بخفة دم أحلام.