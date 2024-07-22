توبا بويوكستون تضع زميلتها بموقف محرج

ميرنا وليد - بيروت - أحرجت النجمة التركية توبا بويوكستون زميلتها الممثلة سيدا باكان التي قالت: " جميعنا نعرف بعضنا منذ مدة ولو قليلاً "، لترد عليها توبا: "أنا لم اكن أعرفك و بونجوك ايضا لا تعرفك ، انتي لم تكوني تعرفيني او تعرفي بونجوك وهي لا تعرفنا ايضاً".
على صعيد آخر كانت قد خطفت توبا بويوكستون الأضواء في إحدى الحفلات، بإطلالتها بالأزرق الملكي.
وظهرت توبا بفستان التافتا المنفوخ والطويل، من تصميم المصمم التركي أوزغور ماسور، "Ozgur Masur".
جاء الفستان بـ تصميم أنيق باللون الأزرق الملكي، وبقصة مزموم ومحدد الخصر، وبدون حمالات، مع فتحة عند الصـ در على شكل حرف V.
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