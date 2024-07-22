فيلم "اللعب مع العيال" لـ محمد إمام يحقق رقماً جديداً من الإيرادات

ميرنا وليد - بيروت - حقق فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الممثل المصري محمد إمام رقماً جديداً من الإيرادات منذ طرحه في دور العرض السينمائية المختلفة، فقد حقق إيرادات تجاوزت الـ 544 ألف جنيه مصري، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم منذ طرحه الى ما يفوق الـ 42 مليون جنيه.



"اللعب مع العيال" بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع الممثل المصري محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار كوميدي، حول مدرس التاريخ علام، والذي يُنقل إلى إحدى المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.