إيفا لانغوريا ترقص على الطاولة خلال حفل عشاء .. إليكم التفاصيل

ميرنا وليد - بيروت - حرصت إيفا لانغوريا على إقامة حفلها الخاص ضمن فعاليات حفل عشاء Global Gift في ماربيا حيث صعدت على الطاولة ورقصت طوال الليل.

وبدأت لانغوريا ، 49 عاماً، الاحتفالات وتركت شعرها منسدلاً، وارتدت فستاناً من الساتان أحمر اللون، وتأكدت من أن كل العيون كانت عليها عندما وقفت على الطاولة.

وقدمت لانغوريا بحسب صحيفة ديلي مايل البريطانية "أفضل حركات رقصها" بينما كانت تغني مع الموسيقى تحت أنظار رواد الحفلة.

وبعد وقت قصير من قفزها على الطاولة، انضم الحاضرون الآخرون إلى الجميلة للرقص معها.

بدت إيفا مثيرة في ثوب من الساتان الأحمر الذي يعانق قوامها والذي يتميز ببعض "الفتحات" على الصدر والرقبة والبطن.

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