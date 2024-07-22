فلكلور بحري وعصا الصعيد في انطلاق ثاني أسابيع قصور الثقافة بمهرجان العلمين

ياسر رشاد - القاهرة - وسط حضور كبير، شهد الممشى السياحي بمدينة العلمين الجديدة، الأحد، انطلاق فعاليات الأسبوع الثاني لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة بمهرجان العلمين في نسخته الثانية، وذلك ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في المهرجان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

بدأت الفعاليات التي تقيمها هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، بعرض فني لفرقة الحرية للفنون الشعبية قدموا خلاله مجموعة من العروض الفنية المعبرة عن الفلكلور السكندرى المميز بقيادة الفنان نصر الدين محمد، منها "الغزل الإسكندراني، حلاوة شمسنا، الصيادين، السيالة، تحيا مصر".

وأوضح مدير الفرقة أنها أنشئت في التسعينيات

وتقدم تراث الثغر الغني بمفرداته وعناصره الفلكلورية المبهجة ومثلت مصر في كثير من المحافل المحلية والدولية منها "اليابان، أسبانيا، أستراليا، فرنسا، كوريا الجنوبية، اليونان" وعدد من الدول الأخرى وحازت على الكثير من الجوائز على مدار تاريخها الفني.

وضمن عروض الفلكلور الصعيدي قدمت فرقة أسيوط للفنون الشعبية عروضها الفنية برقصات "العصا، التحميلة"، بمصاحبة آلات المزمار الصعيدي والعصا والطبول، بجانب فاصل غنائي قدمه أحمد ظاهر وقدم به فقرات "آه ياللي، بتناديني تاني ليه"، واختتمت عروضها بعرض للتنورة التراثية وسط تفاعل كبير للجمهور.

وتحدث محمود يحيى مدرب الفرقة عن التراث الشعبي لمحافظة أسيوط الذي تقدمه الفرقة التي تم تأسيسها أيضا في تسعينيات القرن الماضي وسعيهم لتعريف الجمهور به في كل المحافل التي يشاركون بها، مشيرا أن الفرقة شاركت في الكثير من المهرجانات العربية والدولية بدول "المكسيك، الصين، مقدونيا، الأردن، تونس" وغيرها من الدول، وحصدت العديد من الجوائز، وأعرب عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين.

العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج.

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.