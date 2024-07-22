مدير مهرجان المسرح المصري يمنح شهادات مشاركة المشاركين بورشة الإلقاء.. صور

ياسر رشاد - القاهرة - منح مدير المهرجان القومي للمسرح المصري الفنان ياسر صادق، ومدرب ورشة الإلقاء الفنان خالد عبدالسلام شهادات مشاركة لكل الشباب المشاركين في ورشة الإلقاء، وشارك في هذه الورشة عدد كبير جدا من الشباب، ووصل عددهم لأكثر من ( 40 ) متدرب من مختلف محافظات مصر.



وعبر الفنان ياسر صادق، عن سعادته بهذه الورشة مؤكدا أنها مفيدة لكل المهن وليس التمثيل فقط، وشكر الفنان خالد عبد السلام علي ما بذله من مجهود خلال مدة الورشة، كما رحب بكل المشاركين في الورشة من الشباب والتقط معهم صورا تذكارية، وهنأهم بحصولهم علي تلك الورشة.



وأكد الكثير من المتدربين في الورشة أنهم استفادوا كثيرا منها، وتعلموا كيفية النطق السليم، مع مراعاة قواعد اللغة العربية، وقبل تسليم الشهادات طلب الفنان خالد عبد السلام من بعض الشباب الذين تدربوا معه تقديم نماذج من قصائد ومشاهد من التي تدربوا عليها، وأشاد مدير المهرجان بما قدموه أمامه من نتاج للورشة.



مهرجان المسرح المصري يعد حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.



مهرجان المسرح المصري تنظمه وزارة الثقافة المصرية تحت قيادة الدكتور أحمد فؤاد هنو، وتحمل الدورة المقبلة اسم الفنانة الكبيرة "سميحة أيوب" سيدة المسرح العربي، وتتكون اللجنة العليا من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم : الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الكاتب والشاعر محمد عبد الحافظ ناصف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم.