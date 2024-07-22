تجمع عمر خيرت وآمال ماهر.. بروفات مكثفة قبل انطلاق "ليلة الأحلام" في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تستعد مدينة جدة لاستضافة حدث موسيقي ضخم يجمع بين الموسيقار عمر خيرت والفنانة آمال ماهر، بتنظيم من شركة بنش مارك وذلك يوم 26 يوليو على مسرح عبادي الجوهر أرينا ضمن فعاليات موسم جدة 2024.

وبدأت أمس الأحد البروفات المكثفة لهذا الحفل المنتظر، واستمرت لأكثر من 8 ساعات شاركت فيها الأوركسترا الضخمة التي تضم أكثر من 150 عازف بقيادة المايسترو وليد فايد

وأدت مقطوعات موسيقية منفردة بحرفية عالية قبل أن تصل الفنانة آمال ماهر إلى جدة وتنطلق فوراً للمشاركة في البروفة المسائية رفقة الأوركسترا الموسيقية

وتستمر التحضيرات لهذه الليلة الفريدة على مدى الأيام القادمة، حيث قامت شركة بنش مارك بإعادة تصميم وتنفيذ ديكورات مختلفة للمسرح بإستخدام أحدث التقنيات باستقطاب فريق عالمي متخصص ليظهر عبادي الجوهر أرينا بحلة مختلفة في ليلة الأحلام

وينتظر أن يصل اليوم الاثنين مجموعة من أكبر وأشهر العازفين العالميين، الذين سيشاركون في الحفل.

وسيتم بث الحفل مباشرة عبر القنوات الفضائية والمنصات الرقمية، مما يتيح لعشاق الموسيقى في كل مكان الاستمتاع بهذا الحدث الموسيقي الاستثنائي