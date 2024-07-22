ميرنا وليد - بيروت - عندما نذكر اسم الكاتبة ندين جابر، نعني الموهبة المميزة في الكتابة، الشغف الدائم الذي لا ينطفئ، والإنسانة الخلوقة المتواضعة.
ندين جابر تميزت في الكثير من الأعمال، نذكر منها "للموت"، و" ع أمل" الذي عرض مؤخرا في شهر رمضان وحقق نجاحاً لافتاً.
موقع "الفن" التقى بـ ندين جابر في "بياف"، وأجرينا معها مقابلة، تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع الفنية، منها العمل المقبل الذي ستتعاون فيه مع الممثلة ماغي بو غصن، وما مصير الجزء الرابع من للموت؟ وهل سيتم العمل من دون الممثلة دانييلا رحمة؟
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- ندين جابر: "للموت 4 ما بصير لا بلا سحر ولا بلا ريم وباركت لـ دانييلا رحمة وناصيف زيتون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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