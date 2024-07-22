مخرجة فيلم "باربي" غريتا غيرويغ تحصل على جائزة رائدة العام

ميرنا وليد - بيروت - من المقرر أن يتم تكريم غريتا غيرويغ، المخرجة التي أنتجت أفلامًا، منها "Lady Bird" و"Little Women" والفيلم الحائز على جائزة الأوسكار "Barbie"، بجائزة رائد العام لعام 2024 من مؤسسة Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation.

(WRMPPF).

وفقًا لـ Deadline، فإن الجائزة المرموقة تعترف بمساهمات Gerwig المتميزة في صناعة الأفلام السينمائية، وتحتفل بقيادتها وخدمة المجتمع وتفانيها في العمل الخيري.

أشاد جيف جولدشتاين، رئيس شركة Warner Bros للتوزيع المحلي والرئيس المشارك لعشاء رائد العام، بغيرويغ ووصفه بأنه "مخرج أفلام ديناميكي يتمتع برؤية غير عادية يسلي الجماهير ويلهمهم في كل مكان".

وأعرب كايل ديفيز، رئيس التوزيع في شركة Bleecker Street Media ورئيس لجنة صندوق مساعدة الرواد، عن إعتزازه بتكريم إنجازات جيرويج ومساهماته في السينما، وفقًا لموقع Deadline.

نالت براعة جيرويج الإخراجية إستحسانًا واسع النطاق، حيث حصل كل من فيلمي "Lady Bird" و"Little Women" على عدة ترشيحات لجوائز الأوسكار، بما في ذلك أفضل فيلم.

دخل تعاونها في فيلم Barbie، الذي شاركت في كتابته مع نوح بومباخ، التاريخ باعتباره أول فيلم أخرجته امرأة فقط يتجاوز مليار دولار أميركي في إيرادات شباك التذاكر العالمية، مما عزز تأثير غيرويغ في الصناعة، حسبما أفاد موقع Deadline.

إلى جانب نجاحاتها الإخراجية، أحدثت غيرويغ أيضًا تأثيرًا كممثلة وكاتبة سيناريو، لا سيما في أفلام مثل "Frances Ha" و"Mistress America".

تتضمن مشاريعها القادمة نسخة مقتبسة من سلسلة "The Chronicles of Narnia" لـ CS Lewis، مما يعرض تنوعها واتساع نطاقها الإبداعي.