ميرنا وليد - بيروت - حقق الفنان اللبناني رامي عياش، نجاحا كبيرا بأغنيته الجديدة "أهلا بالجمال" والتي طرحها منذ يومين تقريبا على يوتيوب.

وتخطت أغنية "أهلا بالجمال" حاجز المليون مشاهدة على يوتيوب، ووصلت إلى المليون و400 ألف بعد يومين تقريبا من طرحها، كما تصدرت الأغنية الترند على يوتيوب وعلى مواقع التواصل الإجتماعي.

وأغنية أهلا بالجمال جاءت على طريقة الفيديو كليب، من إخراج المخرج اللبناني فادي حداد، والاغنية من كلمات الشاعر مازن غنام وتوزيع وميكس The AB Brothers وماستر جان بيار بطرس.

وكان رامي قد عقد مؤتمراً صحافياً دعا إليه أهل الإعلام ليستمتعوا بمشاهدة الكليب قبل إطلاقه وشارك رامي عياش بالغناء مع الشاعر مازن غنام، فقدما مزيجاً من البوب والزجل اللبناني في الأغنية، وكان موقع الخليج 365 حاضراً وعلى رأسه سفيرة الإعلام الهادف هلا المر.

وكان لزوجته مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش حصة كبيرة من الغزل، قائلاً عنها: "ملكة الملكات".

كانت هذه تفاصيل خبر بعد يومين من طرحها.. أغنية رامي عياش "أهلا بالجمال" تتصدر الترند وتحقق رقم قياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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