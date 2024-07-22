بالصور - وسام صباغ يفتتح أكاديمية "Soulus" بحضور صلاح تيزاني وجورج خباز وطلال الجردي وفيفيان أنطونيوس وغيرهم

ميرنا وليد - بيروت - افتتح الممثل اللبناني وسام صباغ أكاديمية سولوس "Soulus" في منطقة الحازمية، وهي أكاديمية لتعليم التمثيل وكل أنواع الفنون من الرسم، الرقص، الغناء، الشطرنج والرياضة، وتتضمن جلسات علاج اليوغا بالضحك الذي كان قد حصل صباغ على شهادة فيها.



وحضر الإفتتاح عدد كبير من المشاهير بينهم الممثل صلاح تيزاني المعروف بأبو سليم والذي ألقى كلمة الافتتاح.

وأيضاً من بين المشاهير يورغو شلهوب، فيفيان أنطونيوس، باسم مغنية وزوجته، طارق سويد، جورج خباز، طلال الجردي، إلسا زغيب وغيرهم.

وعن الأكاديمية قال صباغ في تصريح لموقعنا :"الأكاديمية هي حلم تحول إلى فكرة وأصبحت واقع، أتمنى أن يساهم في تغيير إيجابي نفسي وجسدي لكل إنسان، فالفن معتمد كوسيلة علاجية ومن هنا انطلقنا لكي نساعد الناس، فأهمية الفنان ليست فقط في احتراف موهبة وتصبح مهنته بل التغيير الإيجابي الذي يمكننا إيصاله من خلال الفن سواء من خلال الوقوف إلى جانب المواهب الجديدة أو من خلال جعل الإنسان يخرج ما في داخله من عبئ."