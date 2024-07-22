شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تستعرض رشاقتها فى الجيم..والمتابعون: قمر فى كل الأحوال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت النجمة ياسمين عبد العزيز، رشاقتها و خسارتها للكثير من الوزن بعد عودتها مرة أخرى للممارسة الرياضة يوميا فى الجيم.

وشاركت ياسمين فيديو قصير عبر حسابها على إنستجرام وهى فى الجيم، وكتبت قائلة:" كده تمام و لا اخس أكتر"، ليدخل جميع متابعيها يتغزلون فى جمالها و رشاقتها وأنها قمر فى جميع احوالها، ومنذ فترة كانت تشارك ياسمين متابعيها و هى تمارس الرياضة فى الجيم.



ياسمين عبد العزيز

على جانب آخر تتعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع المؤلف عمرو محمود ياسين في رمضان المقبل 2025، حيث اتفقا على تقديم مسلسل درامي مختلف، ومن المقرر الإعلان عن اسم المخرج خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من كتابة المعالجة الدرامية والحلقات الأولى، حيث اتفقا الثنائى مع شركة سينرجى على الخطوط العريضة للقصة المقرر تقدميها.

ويعد تعاون ياسمين والمؤلف عمرو محمود ياسين هوالثالث في الدراما التليفزيونية، حيث قدما سويًا مسلسلين وهما و"نحب تانى ليه" مع النجوم شريف منير وكريم فهمى، كما قدما مسلسل "اللى ملوش كبير" مع أحمد العوضى وإخراج مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.



