شكرا لقرائتكم خبر عن مروة أنور وخطيبها ضحك وفرح وسعادة فى جلسة تصوير الخطوبة (صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الفنانة مروة أنور بخطوبتها في جو عائلى برفقة شقيقها الفنان خالد أنور، حيث نشرت مروة صوراً عديدة من حفل الخطوبة عبر صفحتها الشخصية على موقع انستجرام، وجاءت الصور مع خطيبها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه.



مروة انور وخطيبها



وتعد الفنانة مروة انور ممثلة مصرية وهى شقيقة الفنان الشاب خالد أنور، وهى من مواليد 13 يوليو عام 1999، وشارت سبق وشاركت في مسلسل عوالم خفية في عام 2018، بالإضافة لمشاركتها بمسلسل نصيبي وقسمتك 3 الذى عرض عام 2019.

وكان آخر أعمال مروة أنور مسلسل مليحة الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضي، والعمل من بطولة النجم دياب والنجمة ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين وتأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة.

واحتفلت مروة أنور بخطبتها بعد شهر واحد فقط من تعرضها لحادث سير وتحطم جزء كبير من سيارتها الخاصة فى يونيو الماضي، حيث نشرت على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بخصية الاستورى.وعلقت قائلة: الحمد لله، مع صورة لسيارتها التي تحطمت.



مروة انور وخطيبها



مروة انور وخطيبها



مروة انور وخطيبها



مروة انور وخطيبها



مروة انور وخطيبها فى جلسة تصوير الخطوبة



مروه انور وخطيبها فى جلسة التصوير