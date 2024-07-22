شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان أحمد فرحات من مسجد عمرو بن العاص إلى مثواه الأخير.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع جثمان الفنان الراحل أحمد فرحات من مسجد عمرو بن العاص عقب صلاة الظهر، وسط غياب نجوم الفن، واقتصر على الأقارب والأصدقاء.

ورحل عن عالمنا، الفنان أحمد فرحات وهو واحد من أشهر الأطفال في تاريخ السينما المصرية، بعد صراع مع المرض وتعرضه لجلطة فى المخ مؤخرًا ودخوله أحد المستشفيات.

الراحل أحمد فرحات شارك في كثير من الأفلام المهمة في السينما مثل "شارع الحب"، و"سر طاقة الإخفاء"، وشمس لا تغيب"، و"غرام في السيرك".

وبعد انتهائه من فترة الثانوية التحق بالمعهد العالي الصناعي وكان تخصصه في مجال الاتصالات، ومن ثم عمل مهندسًا، وبعد التخرج حصل على فرصة عمل برئاسة الجمهورية، فترة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك.

بعد مشاركته في أول فيلم "مجرم في إجازة"، عام 1958، شارك في العام نفسه بفيلم "شارع الحب" بطولة عبد الحليم حافظ وصباح ومن إخراج عز الدين ذو الفقار.

كما قدم في العام نفسه دور فصيح في "سر طاقية الإخفاء" بطولة عبد المنعم مدبولي، وتوفيق الدقن، وزهرة العلا، وبرلنتي عبد الحميد.

ومن أشهر أفلامه أيضًا فيلم "إشاعة حب" عام 1960، بطولة عمر الشريف، وسعاد حسني، ويوسف وهبي، ورغم أنه لم يظهر إلا في مشهدين لكنه عرف بعبارة: "بابا إنت ياحبيبي" التى كان يرددها لعمر الشريف.



أصدقاء الفنان أحمد فرحات من تشييع جثمانه



أقارب الفنان أحمد فرحات



تشييع جثمان الفنان أحمد فرحات





جثمان أحمد فرحات من مسجد عمرو بن العاص





جثمان أحمد فرحات



جثمان أحمد فرحات



جثمان الفنان أحمد فرحات من مسجد عمرو بن العاص





جثمان الفنان أحمد فرحات



جنازة الفنان أحمد فرحات