من وصاياها.. أحدث قصائد الشاعر أشرف كمال

ياسر رشاد - القاهرة - تنشر الخليج 365 أحدث قصيدة للشاعر أشرف كمال، والذى يعد من شعراء الصعيد وله العديد من قصائد الشعر التى شارك بها فى العديد من المعارض العربية، وتقول ..

من وصاياها...

لا تحدّث الغرباء عن وطن يا أشرف، إلا أن يكون حديثك مصر.

مصر يا أشرف حديث الغريب للغريب عن وطن ينساب كما اللحن الشجيّ. مصر ذاك الحرف العصيّ العنيد العتيّ.

قصيدة لم تكتمل أبدا، رحيل في الأبد بحثا عن مدى، عن أمد بعيد، عن مدد. مصر ذاك العناد الصادق يا أشرف، عناد من أجل البقاء رغم زيف الفناء.

مصر جنة وجنّان، خضّب الله كفّه بالعطاء، مصر يا أشرف تعويذة كل الأنبياء، مستقرّهم الذي لا يوحي إلا بصفاء السريرة. مصر أمّك التي لا ترقد إلا قريرة... مصر أمّ الأنبياء يا أشرف، أمّ المغلوبين والأصفياء، أمّ الحيارى والأشقياء، أمّ بداية لا نهاية لعشقها، أمّ الأغنيات والقصائد وأمّ الشعراء.

أمّك التي لا يداهمها المخاض إلا واقفة، لم تشك يوما تعساً ولا شقاء يا أشرف، شامخة ككلّ الأمّهات اللاتي أعددن للجنان مواطئ الأقدام ولفافات القلوب الطريّة وخيام الأحلام. ككل الأمّهات شامخة أمّك يا أشرف، يرقد الخلود على صدرها كغيمة تعد الأرض بالسخاء.

ككلّ الأمّهات الطاهرات الصابرات المكافحات، أمّك يا أشرف، تبسط للتاريخ كفّها فينسكب الحرف مزيج عزّ ونصر وبهاء.

كل العظماء الذين مرّوا بعالمنا يا أشرف، توسّدو ركبة أمّك الحنونة ، وتوكّؤوا على أكتافها التي لم ينهكها يوما طول عناء.

الأديب والصحفي أشرف كمال