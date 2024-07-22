خالد جلال ينعي المايسترو محمد أبو اليزيد

ياسر رشاد - القاهرة - نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، الفنان محمد أبو اليزيد مايسترو الفرقة القومية للفنون الشعبية، الذي رحل عن عالمنا أمس، الأحد، بعد رحلة عطاء في العمل الفني تميزت بالعديد من النجاحات .

وقال جلال، لقد قاد المايسترو محمد أبو اليزيد أوركسترا الفرقة القومية للفنون الشعبية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، فى العديد من حفلات الفرقة الناجحة، وقدم خالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المايسترو محمد أبو اليزيد

يشار إلى أن المايسترو محمد أبو اليزيد، قام بتوزيع عدد من الأغاني لكوكبة من نجوم الأغنية الشعبية، وقدم خدمات عديدة لنقابة المهن الموسيقية، خلال توليه منصب وكيل النقابة .